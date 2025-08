RWE Aktie News: RWE am Mittag im Plus

RWE im Fokus

Die Aktie von RWE gehört am Mittwochmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 36,63 EUR.

Im XETRA-Handel gewannen die RWE-Papiere um 11:49 Uhr 0,4 Prozent. Bei 36,74 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Bei 36,60 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wechselten via XETRA 117.078 RWE-Aktien den Besitzer.

Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die RWE-Aktie 3,14 Prozent zulegen. Am 19.12.2024 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 27,76 EUR. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der RWE-Aktie 24,22 Prozent sinken.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,18 EUR, nach 1,10 EUR im Jahr 2024. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 42,22 EUR an.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte RWE am 15.05.2025. In Sachen EPS wurden 1,07 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte RWE 2,58 EUR je Aktie eingenommen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 3,67 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 6,39 Mrd. EUR im Vergleich zu 6,63 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2025 auf 2,13 EUR je Aktie belaufen.

