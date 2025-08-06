DAX24.313 +1,6%ESt505.345 +1,5%Top 10 Crypto15,79 +2,5%Dow44.193 +0,2%Nas21.169 +1,2%Bitcoin99.893 +1,3%Euro1,1654 ±-0,0%Öl67,39 +0,6%Gold3.381 +0,4%
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

07.08.25 12:07 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Donnerstagmittag mit roten Vorzeichen

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Donnerstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im XETRA-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 36,40 EUR abwärts.

Aktien
RWE AG St.
36,43 EUR -0,07 EUR -0,19%
Die Aktionäre schickten das Papier von RWE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 11:46 Uhr 0,6 Prozent auf 36,40 EUR. Das Tagestief markierte die RWE-Aktie bei 36,32 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 36,57 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 323.136 RWE-Aktien umgesetzt.

Am 22.07.2025 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 37,78 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 3,79 Prozent wieder erreichen. Kursverluste drückten das Papier am 19.12.2024 auf bis zu 27,76 EUR und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 23,74 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

Für RWE-Aktionäre gab es im Jahr 2024 eine Dividende in Höhe von 1,10 EUR. Im kommenden Jahr dürften Schätzungen zufolge 1,18 EUR ausgeschüttet werden. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 42,22 EUR.

RWE ließ sich am 15.05.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,07 EUR je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei RWE noch ein Gewinn pro Aktie von 2,58 EUR in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat RWE mit einem Umsatz von insgesamt 6,39 Mrd. EUR abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 6,63 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren, um 3,67 Prozent verringert.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu RWE AG St.

DatumRatingAnalyst
06.08.2025RWE BuyUBS AG
06.08.2025RWE Market-PerformBernstein Research
31.07.2025RWE OverweightJP Morgan Chase & Co.
28.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
25.07.2025RWE Market-PerformBernstein Research
