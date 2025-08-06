RWE Aktie News: RWE macht am Mittag Boden gut
Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagmittag die Aktie von RWE. Zuletzt wies die RWE-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 0,9 Prozent auf 36,47 EUR nach oben.
Die Aktie notierte um 11:47 Uhr mit Gewinnen. Im XETRA-Handel legte sie um 0,9 Prozent auf 36,47 EUR zu. Im Tageshoch stieg die RWE-Aktie bis auf 36,53 EUR. Bei 36,11 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wurden via XETRA 173.900 RWE-Aktien umgesetzt.
Bei einem Wert von 37,78 EUR erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (22.07.2025). Gewinne von 3,59 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 19.12.2024 (27,76 EUR). Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 23,88 Prozent.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 1,18 EUR. Im Vorjahr hatte RWE 1,10 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 42,22 EUR je RWE-Aktie aus.
RWE veröffentlichte am 15.05.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Das EPS wurde auf 1,07 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 2,58 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 3,67 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 6,39 Mrd. EUR. Im Vorjahreszeitraum waren 6,63 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
