RWE Aktie News: RWE am Nachmittag tiefer
Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagnachmittag die Aktie von RWE. Zuletzt ging es für die RWE-Aktie nach unten. Im XETRA-Handel fiel das Papier um 0,3 Prozent auf 35,73 EUR.
Die RWE-Aktie musste um 15:51 Uhr im XETRA-Handel abgeben und fiel um 0,3 Prozent auf 35,73 EUR. Das bisherige Tagestief markierte RWE-Aktie bei 35,56 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 35,82 EUR. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 455.005 RWE-Aktien.
In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 37,78 EUR. Dieser Kurs wurde am 22.07.2025 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch könnte die RWE-Aktie mit einem Kursplus von 5,74 Prozent wieder erreichen. Bei 27,76 EUR fiel das Papier am 19.12.2024 auf ein 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der RWE-Aktie ist somit 22,31 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.
Nach 1,10 EUR im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 1,19 EUR je RWE-Aktie. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 42,67 EUR für die RWE-Aktie.
Am 14.08.2025 hat RWE in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,91 EUR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 2,81 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 20,07 Prozent auf 3,67 Mrd. EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4,59 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.
Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem RWE-Gewinn in Höhe von 2,11 EUR je Aktie aus.
RWE-Aktie fester: RWE und Apollo werden Partner bei Amprion-Finanzierung
E.ON-Aktie steigt: Autos als Stromspeicher haben großes Potenzial
RWE-Analyse: So bewertet JP Morgan Chase & Co. die RWE-Aktie
|Datum
|Rating
|Analyst
|08.09.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|08.09.2025
|RWE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|08.09.2025
|RWE Outperform
|Bernstein Research
|05.09.2025
|RWE Buy
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|04.09.2025
|RWE Outperform
|RBC Capital Markets
