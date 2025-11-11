RWE Aktie News: RWE am Nachmittag mit roten Vorzeichen

Kurs der RWE

Die Aktie von RWE gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von RWE befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 0,9 Prozent auf 43,08 EUR ab.

Die RWE-Aktie rutschte in der XETRA-Sitzung um 15:52 Uhr um 0,9 Prozent auf 43,08 EUR ab. Den tiefsten Stand des Tages markierte die RWE-Aktie bisher bei 43,00 EUR. Bei 43,52 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 609.489 RWE-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 06.11.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 43,77 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 1,58 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 19.12.2024 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 27,76 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 35,56 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 44,83 EUR je RWE-Aktie an.

Am 14.08.2025 legte RWE die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 30.06.2025 endete, vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,91 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,81 EUR je Aktie in den Büchern standen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 20,07 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 3,67 Mrd. EUR im Vergleich zu 4,59 Mrd. EUR im Vorjahresquartal.

In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

