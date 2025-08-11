RWE Aktie News: RWE schiebt sich am Mittag vor
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von RWE. Die RWE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,3 Prozent auf 35,65 EUR.
Die RWE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 11:49 Uhr in Grün und gewann 0,3 Prozent auf 35,65 EUR. Bei 35,74 EUR markierte die RWE-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Zur Startglocke stand der Titel bei 35,69 EUR. Zuletzt wurden via XETRA 174.812 RWE-Aktien umgesetzt.
Am 22.07.2025 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 37,78 EUR. 5,97 Prozent Plus fehlen der RWE-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Der Anteilsschein verbuchte am 19.12.2024 Kursverluste bis auf 27,76 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Abschläge von 22,13 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.
Experten gehen davon aus, dass RWE-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 1,18 EUR rechnen können. Im Vorjahr schüttete RWE 1,10 EUR aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.
Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,07 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 2,58 EUR je Aktie in den Büchern standen. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,39 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umsetzen können.
In der RWE-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,13 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|31.07.2025
|RWE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|24.07.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|24.07.2025
|RWE Buy
|Deutsche Bank AG
|17.07.2025
|RWE Buy
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|06.08.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|28.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|25.07.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|23.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|13.06.2025
|RWE Market-Perform
|Bernstein Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|05.02.2024
|RWE Underweight
|Barclays Capital
|21.10.2021
|RWE Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|13.08.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
|15.05.2020
|RWE Reduce
|Kepler Cheuvreux
