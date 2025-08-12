RWE Aktie News: RWE am Mittwochmittag auf grünem Terrain
Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Mittwochmittag der Anteilsschein von RWE. Die Aktie legte zuletzt in der XETRA-Sitzung 0,5 Prozent auf 35,69 EUR zu.
Die RWE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 11:48 Uhr 0,5 Prozent im Plus bei 35,69 EUR. Bei 35,82 EUR erreichte die RWE-Aktie den bisherigen Tageshöchststand. Den Handelstag beging das Papier bei 35,50 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten RWE-Aktien beläuft sich auf 215.158 Stück.
Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 22.07.2025 bei 37,78 EUR. Mit einem Zuwachs von mindestens 5,86 Prozent könnte die RWE-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Am 19.12.2024 gab der Anteilsschein bis auf 27,76 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Derzeit notiert die RWE-Aktie damit 28,57 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.
Die Dividendenausschüttung für RWE-Aktionäre betrug im Jahr 2024 1,10 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 1,18 EUR belaufen. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 42,22 EUR aus.
Am 15.05.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Das EPS belief sich auf 1,07 EUR gegenüber 2,58 EUR je Aktie im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite hat RWE im vergangenen Quartal 6,39 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 3,67 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte RWE 6,63 Mrd. EUR umsetzen können.
Vorab gehen Experten von einem Gewinn je RWE-Aktie in Höhe von 2,13 EUR im Jahr 2025 aus.
