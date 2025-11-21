DAX23.096 -0,8%Est505.515 -1,0%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,54 -4,8%Nas22.240 +0,7%Bitcoin72.647 -3,3%Euro1,1501 -0,3%Öl62,21 -1,6%Gold4.094 +0,4%
RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag im Minusbereich

21.11.25 16:08 Uhr
RWE Aktie News: RWE am Freitagnachmittag im Minusbereich

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von RWE. Der RWE-Aktie ging im XETRA-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,4 Prozent auf 44,04 EUR.

Die Aktie verlor um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,4 Prozent auf 44,04 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die RWE-Aktie bis auf 43,86 EUR. Den Handelstag beging das Papier bei 44,51 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 886.811 RWE-Aktien den Besitzer.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (46,95 EUR) erklomm das Papier am 12.11.2025. Das 52-Wochen-Hoch liegt 6,61 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der RWE-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 19.12.2024 bei 27,76 EUR. Mit Abgaben von 36,97 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Die Dividendenprognose für das laufende Jahr liegt bei 1,19 EUR. Im Vorjahr erhielten RWE-Aktionäre 1,10 EUR je Wertpapier. Das durchschnittliche Kursziel der RWE-Aktie wird bei 46,06 EUR angegeben.

Am 12.11.2025 äußerte sich RWE zu den Kennzahlen des am 30.09.2025 ausgelaufenen Quartals. Das EPS lag bei 1,17 EUR. Im letzten Jahr hatte RWE einen Gewinn von 1,56 EUR je Aktie eingefahren. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat RWE in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 32,37 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 3,21 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 4,74 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Experten gehen davon aus, dass RWE im Jahr 2025 2,23 EUR je Aktie Gewinn verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

