Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gibt am Abend ab

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 0,4 Prozent auf 259,42 USD nach.

Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 20:08 Uhr um 0,4 Prozent auf 259,42 USD ab. Bei 255,17 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tagestief. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 260,00 USD. Bisher wurden via New York 521.389 Salesforce-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Gewinne von 42,24 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 14,53 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,894 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Beim Umsatz wurden 10,24 Mrd. USD gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

