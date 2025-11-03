DAX24.125 +0,7%Est505.675 +0,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,40 -3,4%Nas23.832 +0,5%Bitcoin92.489 -3,6%Euro1,1514 -0,2%Öl64,38 -1,1%Gold4.019 +0,4%
Aktie im Blick

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag im Minus

03.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie verlor zuletzt in der New York-Sitzung 0,7 Prozent auf 258,66 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
222,10 EUR -3,65 EUR -1,62%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Um 15:53 Uhr verlor das Papier 0,7 Prozent auf 258,66 USD. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Salesforce-Aktie bisher bei 258,43 USD. Bei 260,00 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Zuletzt wechselten via New York 160.768 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 42,66 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 12,43 Prozent.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,894 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es stand ein EPS von 1,96 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei Salesforce noch ein Gewinn pro Aktie von 1,47 USD in den Büchern gestanden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
16.10.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen