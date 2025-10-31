Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagabend fester

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salesforce zählt am Freitagabend zu den bestplatzierten des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 1,2 Prozent auf 259,83 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 259,83 USD zu. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 259,92 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 255,15 USD. Zuletzt wurden via New York 634.245 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Am 05.12.2024 erreichte der Anteilsschein mit 369,00 USD ein 52-Wochen-Hoch. Mit einem Zuwachs von 42,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Hoch vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Mit einem Abschlag von mindestens 12,83 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce-Anleger im laufenden Jahr mit einer Dividende in Höhe von 0,894 USD rechnen können. Im Vorjahr schüttete Salesforce 1,60 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Einen Blick in die Bücher des vergangenen Jahresviertel gewährte Salesforce am 03.09.2025. In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich Jahr 2026 auf 11,38 USD belaufen, wie Analysten-Schätzungen ergeben.

