Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce schiebt sich am Freitagnachmittag vor

So bewegt sich Salesforce

Zu den erfolgreicheren Aktien des Tages zählt am Freitagnachmittag der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,4 Prozent auf 257,74 USD.

Das Papier von Salesforce konnte um 15:52 Uhr klettern und stieg im New York-Handel um 0,4 Prozent auf 257,74 USD. Bei 257,82 USD markierte die Salesforce-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 255,15 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 294.856 Stück gehandelt.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 30,15 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 13,79 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Nachdem Salesforce seine Aktionäre 2025 mit 1,60 USD beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,894 USD je Aktie ausschütten. Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Am 03.09.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Am 26.11.2025 dürfte die Q3 2026-Bilanz von Salesforce veröffentlicht werden.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte