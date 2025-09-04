Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

Aktie im Blick

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 249,92 USD zu.

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 249,92 USD zu. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,13 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.153.849 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,65 Prozent. Bei einem Wert von 226,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Mit Abgaben von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

