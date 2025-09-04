DAX23.597 -0,7%ESt505.318 -0,5%Top 10 Crypto15,54 +1,0%Dow45.436 -0,4%Nas21.687 -0,1%Bitcoin94.912 -0,1%Euro1,1720 +0,6%Öl65,70 -1,8%Gold3.595 +1,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 RENK RENK73 BioNTech (ADRs) A2PSR2 Siemens Energy ENER6Y Infineon 623100 Broadcom A2JG9Z Amazon 906866 Lufthansa 823212 Commerzbank CBK100 BYD A0M4W9 Novo Nordisk A3EU6F Tesla A1CX3T Alphabet A (ex Google) A14Y6F Porsche PAG911
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Gewinnmitnahmen an den US-Börsen -- DAX geht tiefer ins Wochenende -- EU verhängt Milliardenstrafe gegen Google -- Broadcom mit starker Bilanz -- Siemens Energy, Rüstungsaktien, Amazon, BYD im Fokus
Top News
Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht Aktie gefragt: Tesla stellt Musk Aktienpaket für eine Billion Dollar in Aussicht
Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA Hunderte Festnahmen bei Hyundai in USA
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
Mantaplatte - Heiße Marktinsights mit Tobias Kramer, Maik Thielen und Lars Reichel im aktuellen gettex podcast
Aktie im Blick

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

05.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Freitagabend fester

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 249,92 USD zu.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
212,95 EUR 3,95 EUR 1,89%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie legte um 20:08 Uhr in der New York-Sitzung 2,4 Prozent auf 249,92 USD zu. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 251,13 USD aus. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 244,46 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 1.153.849 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 47,65 Prozent. Bei einem Wert von 226,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Mit Abgaben von 9,37 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 332,00 USD.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Für das jüngste Quartal wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,47 USD je Aktie generiert. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

In der Salesforce-Bilanz dürfte laut Analysten 2026 11,37 USD je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

In eigener Sache

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen