Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce steigt am Mittwochnachmittag

Die Aktie von Salesforce zählt am Mittwochnachmittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,6 Prozent auf 240,72 USD.

Um 15:53 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 240,72 USD. Die Salesforce-Aktie legte bis auf 242,43 USD an, der bisherige Tageshöchstkurs. Mit einem Wert von 236,49 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 275.610 Salesforce-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. 53,29 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 226,50 USD. Dieser Wert wurde am 13.08.2025 erreicht. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 5,91 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,825 USD. Das durchschnittliche Kursziel liegt für die Salesforce-Aktie bei 332,00 USD.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Experten taxieren den Salesforce-Gewinn für das Jahr 2026 auf 11,38 USD je Aktie.

