US-Shutdown: DAX schließt über 24.000 Punkten -- Wall Street etwas fester -- VW mit zahlreichen Entlassungen in 2025 -- AES, DroneShield, Wolfspeed, Gold, Rheinmetall, RENK, HENSOLDT im Fokus
Erfolg für Grayscale: Erster Multi-Asset-Krypto-Spot-ETF nun auf dem US-Markt handelbar
Plug Power-Aktie bleibt im Fokus: Neuer Vertriebspartner soll bei Kapitalbeschaffung helfen
Aktienkurs aktuell

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochabend im Minusbereich

01.10.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochabend im Minusbereich

Zu den Verlierern des Tages zählt am Mittwochabend die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im New York-Handel 1,1 Prozent auf 234,47 USD ab.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
199,98 EUR -2,57 EUR -1,27%
Charts|News|Analysen
Die Aktie verlor um 20:07 Uhr in der New York-Sitzung 1,1 Prozent auf 234,47 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 233,51 USD nach. Bei 236,49 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wurden via New York 789.411 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei einem Wert von 369,00 USD erreichte der Anteilsschein den höchsten Stand seit 52 Wochen (05.12.2024). Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 57,38 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 3,52 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Zuletzt erhielten Salesforce-Aktionäre im Jahr 2025 eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Für das laufende Jahr gehen Analysten von einer Dividende in Höhe von 0,825 USD aus. Im Mittel gehen Analysten von einem Kursziel von 332,00 USD aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie verdient. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Am 26.11.2025 werden die Q3 2026-Kennzahlen voraussichtlich präsentiert.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

In eigener Sache

Bildquellen: laviana / Shutterstock.com

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

