Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagnachmittag im Minus

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 0,8 Prozent auf 243,20 USD ab.

Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 15:53 Uhr mit Abschlägen von 0,8 Prozent bei 243,20 USD. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 242,24 USD. Bei 245,05 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 146.416 Stück gehandelt.

Am 05.12.2024 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 369,00 USD und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 51,73 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Mit einem Kursverlust von 6,87 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,825 USD aus. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz wurden 10,24 Mrd. USD gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

