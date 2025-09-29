Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce fällt am Abend
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie wies zuletzt Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 238,02 USD abwärts.
Die Aktie notierte um 20:08 Uhr mit Verlusten. Im New York-Handel verbilligte sie sich um 2,9 Prozent auf 238,02 USD. Zwischenzeitlich weitete die Salesforce-Aktie die Kursverluste bis auf ein Tagestief bei 235,98 USD aus. Bei 245,05 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Im heutigen Handel wurden bisher 666.338 Salesforce-Aktien umgesetzt.
Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 55,03 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 4,84 Prozent wieder erreichen.
Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,825 USD je Salesforce-Aktie. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.
Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.
Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.
Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
