Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochabend in Rot

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 252,87 USD.

Um 20:07 Uhr rutschte die Salesforce-Aktie in der New York-Sitzung um 0,6 Prozent auf 252,87 USD ab. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 252,12 USD. Bei 254,70 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 416.876 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (369,00 USD) erklomm das Papier am 05.12.2024. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 31,47 Prozent unterhalb des 52-Wochen-Hochs. Am 13.08.2025 gab der Anteilsschein bis auf 226,50 USD nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 10,43 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Im Jahr 2025 wurde eine Dividende in Höhe von 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 0,894 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Am 03.09.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Auf der Umsatzseite hat Salesforce im vergangenen Quartal 10,24 Mrd. USD verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

