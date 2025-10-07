DAX24.389 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.328 -0,5%Top 10 Crypto16,92 -2,8%Nas22.756 -0,8%Bitcoin104.115 -2,3%Euro1,1678 -0,3%Öl65,36 -0,2%Gold3.974 +0,3%
Aktienentwicklung

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag mit Einbußen

07.10.25 16:09 Uhr
Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Das Papier von Salesforce gab in der New York-Sitzung ab. Zuletzt ging es um 1,1 Prozent auf 243,04 USD abwärts.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 243,04 USD. Die größten Abgaben verzeichnete die Salesforce-Aktie bis auf 242,89 USD. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 246,48 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 263.007 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 51,83 Prozent hinzugewinnen. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 6,81 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,825 USD je Salesforce-Aktie. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 10,24 Mrd. USD umgesetzt, gegenüber 9,33 Mrd. USD im Vorjahreszeitraum.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock

mehr Analysen