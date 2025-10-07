DAX24.386 ±0,0%Est505.614 -0,3%MSCI World4.329 -0,5%Top 10 Crypto17,00 -2,3%Nas22.788 -0,7%Bitcoin104.778 -1,7%Euro1,1653 -0,5%Öl65,73 +0,3%Gold3.981 +0,5%
Blick auf Salesforce-Kurs

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit Kursabschlägen

07.10.25 20:29 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit Kursabschlägen

Zu den Verlierern des Tages zählt am Dienstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 2,9 Prozent im Minus bei 238,64 USD.

Die Salesforce-Aktie wies um 20:07 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,9 Prozent auf 238,64 USD abwärts. Die Salesforce-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 237,55 USD ab. Bei 246,48 USD startete der Titel in den New York-Handelstag. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 803.865 Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Zum 52-Wochen-Hoch tendiert die Salesforce-Aktie somit 35,33 Prozent niedriger. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 5,09 Prozent Luft nach unten.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,825 USD je Salesforce-Aktie. Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 1,96 USD beziffert, während im Vorjahresquartal 1,47 USD je Aktie in den Büchern standen. Salesforce hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Bildquellen: Lotus_studio / Shutterstock.com

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
