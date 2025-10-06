Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag mit roter Tendenz

Salesforce im Fokus

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Montagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie rutschte in der New York-Sitzung um 1,4 Prozent auf 237,05 USD ab.

Die Salesforce-Aktie notierte um 15:53 Uhr im New York-Handel in Rot und verlor 1,4 Prozent auf 237,05 USD. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 236,50 USD. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 239,33 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 284.205 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 55,66 Prozent wieder erreichen. Am 13.08.2025 verringerte sich der Aktienkurs auf bis zu 226,50 USD und markierte damit das derzeitige 52-Wochen-Tief. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 4,45 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Salesforce-Aktionäre bezogen im Jahr 2025 über eine Dividende in Höhe von 1,60 USD. Im laufenden Jahr dürfte sich die Dividendenausschüttung auf 0,825 USD belaufen. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Am 03.09.2025 hat Salesforce in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.07.2025 – vorgestellt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Kennzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück