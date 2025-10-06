Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce gewinnt am Montagabend an Fahrt

Aktienentwicklung

Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Montagabend die Aktie von Salesforce. Zuletzt konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 3,2 Prozent auf 247,99 USD.

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:08 Uhr 3,2 Prozent. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 250,43 USD aus. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 239,33 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 1.195.005 Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Das 52-Wochen-Hoch liegt 48,80 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,67 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,825 USD aus. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salesforce im abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent erzielt. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD. Im Vorjahresviertel waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

