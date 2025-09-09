Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochnachmittag in Grün

Kurs der Salesforce

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Mittwochnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 0,2 Prozent auf 252,50 USD.

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie um 15:53 Uhr 0,2 Prozent auf 252,50 USD. Den Tageshöchststand markierte die Salesforce-Aktie bei 253,69 USD. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 252,47 USD. Im heutigen Handel wurden bisher 232.259 Salesforce-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 46,14 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 10,30 Prozent Luft nach unten.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Das EPS belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von Salesforce wird am 26.11.2025 gerechnet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2029 auf 16,75 USD je Aktie belaufen.

