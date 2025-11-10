DAX23.976 +1,7%Est505.669 +1,8%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto14,14 +2,3%Nas23.346 +1,5%Bitcoin91.018 +0,3%Euro1,1543 -0,1%Öl63,41 -0,5%Gold4.095 +2,4%
Aktienentwicklung

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag im Minus

10.11.25 16:08 Uhr

10.11.25 16:08 Uhr
Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie zuletzt 0,9 Prozent auf 237,61 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
205,20 EUR 1,30 EUR 0,64%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach unten. In der New York-Sitzung verlor die Aktie um 15:53 Uhr 0,9 Prozent auf 237,61 USD. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 237,61 USD. Bei 240,00 USD eröffnete der Anteilsschein. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 173.880 Salesforce-Aktien.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 55,30 Prozent. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 4,68 Prozent wieder erreichen.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,894 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 abgelaufenen Quartal legte Salesforce am 03.09.2025 vor. In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 03.12.2025 präsentieren. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2027 rechnen Experten am 08.12.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

