Notierung im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce wird am Freitagabend ausgebremst

12.09.25 20:24 Uhr
Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Freitagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie gab im New York-Handel zuletzt um 1,6 Prozent auf 242,24 USD nach.

Um 20:07 Uhr rutschte die Salesforce-Aktie in der New York-Sitzung um 1,6 Prozent auf 242,24 USD ab. Die Salesforce-Aktie gab in der Spitze bis auf 241,25 USD nach. Bei 246,05 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 617.886 Aktien.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der aktuelle Kurs der Salesforce-Aktie ist somit 52,33 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Kursverluste drückten das Papier am 13.08.2025 auf bis zu 226,50 USD und somit auf den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salesforce-Aktie mit einem Verlust von 6,50 Prozent wieder erreichen.

Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD präsentiert. Im Vorjahresquartal hatte Salesforce ein EPS von 1,47 USD je Aktie vermeldet. Umsatzseitig wurden 10,24 Mrd. USD vermeldet. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Beim Gewinn 2026 gehen Experten vorab davon aus, dass Salesforce ein EPS in Höhe von 11,38 USD in den Büchern stehen haben wird.

Redaktion finanzen.net

Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!

Bildquellen: Tischenko Irina / Shutterstock.com

