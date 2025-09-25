Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Freitagabend gesucht

Kurs der Salesforce

Zu den bestplatzierten Aktien des Tages zählt am Freitagabend der Anteilsschein von Salesforce. Zuletzt ging es für das Salesforce-Papier aufwärts. Im New York-Handel verteuerte es sich um 1,2 Prozent auf 243,80 USD.

Um 20:08 Uhr sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 1,2 Prozent auf 243,80 USD zu. Die Salesforce-Aktie zog in der Spitze bis auf 244,19 USD an. Die New York-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 240,94 USD. Zuletzt wechselten via New York 417.119 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 51,35 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Bei einem Wert von 226,50 USD erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.08.2025). Abschläge von 7,10 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Tief drücken.

2025 wurde eine Dividende von Höhe von 1,60 USD ausgeschüttet. Analysten prognostizieren für das laufende Jahr 0,825 USD. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 332,00 USD je Salesforce-Aktie an.

Am 03.09.2025 hat Salesforce die Kennzahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD im Vorjahresquartal. Auf der Umsatzseite wurde eine Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz in Höhe von 9,33 Mrd. USD generiert. Dementsprechend wurde der jüngste Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

