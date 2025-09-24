DAX23.549 -0,5%ESt505.446 -0,3%Top 10 Crypto15,36 -1,7%Dow45.981 -0,3%Nas22.362 -0,6%Bitcoin95.114 -1,5%Euro1,1676 -0,5%Öl68,99 -0,1%Gold3.733 -0,1%
Kursentwicklung im Fokus

25.09.25 16:11 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagnachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt im New York-Handel abgeben und fiel um 1,5 Prozent auf 242,08 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
208,00 EUR -0,05 EUR -0,02%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie wies um 15:52 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,5 Prozent auf 242,08 USD abwärts. Das Tagestief markierte die Salesforce-Aktie bei 241,46 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,50 USD. Zuletzt wechselten 190.948 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. Gewinne von 52,43 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit dem aktuellen Kurs notiert die Salesforce-Aktie 6,88 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,825 USD, nach 1,60 USD im Jahr 2025. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Das EPS lag bei 1,96 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Bildquellen: g-stockstudio / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

