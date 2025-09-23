Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zieht am Nachmittag an

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 247,83 USD.

Die Aktie legte um 15:53 Uhr in der New York-Sitzung 1,3 Prozent auf 247,83 USD zu. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 248,74 USD. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 246,42 USD. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 240.658 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Gewinne von 48,89 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 8,61 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Nach 1,60 USD im Vorjahr, liegt die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr bei 0,825 USD je Salesforce-Aktie. Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 legte Salesforce die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.07.2025 endete, vor. Das EPS belief sich auf 1,96 USD gegenüber 1,47 USD je Aktie im Vorjahresquartal. Beim Umsatz kam es zu einer Steigerung von 9,77 Prozent auf 10,24 Mrd. USD. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die kommenden Finanzergebnisse für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 präsentieren.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

