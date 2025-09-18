Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Mittwochabend im Plus
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salesforce-Aktie konnte zuletzt im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,2 Prozent auf 245,13 USD.
Die Salesforce-Aktie notierte im New York-Handel um 20:08 Uhr in Grün und gewann 0,2 Prozent auf 245,13 USD. Der Kurs der Salesforce-Aktie legte bis auf ein Tageshoch von 248,74 USD zu. Bei 246,42 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 615.188 Salesforce-Aktien.
Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 33,57 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Mit einem Abschlag von mindestens 7,60 Prozent könnte die Salesforce-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.
In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,825 USD. Im Vorjahr hatte Salesforce 1,60 USD je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.
Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.
Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.
Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.
Redaktion finanzen.net
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
