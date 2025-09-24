DAX23.535 -0,6%ESt505.445 -0,4%Top 10 Crypto15,44 -1,2%Dow45.947 -0,4%Nas22.385 -0,5%Bitcoin93.877 -2,8%Euro1,1661 -0,7%Öl69,64 +0,8%Gold3.750 +0,4%
DAX beendet Handel in Rot -- US-Börsen schließen tiefer -- EU-Kommission ermittelt gegen SAP -- Intel wirbt um Apple als Investor -- D-Wave, DroneShield, BYD, Plug Power, Novo Nordisk im Fokus
Birkenstock-Aktie im Minus: Fabrik bei Dresden erworben
Plug Power-Aktie zuletzt mit Kursschwäche - Rallymodus bleibt aber intakt
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagabend mit Abschlägen

25.09.25 20:24 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Donnerstagabend mit Abschlägen

Die Aktie von Salesforce gehört am Donnerstagabend zu den Verlustbringern des Tages. Der Salesforce-Aktie ging im New York-Handel die Puste aus. Zuletzt verlor das Papier 2,5 Prozent auf 239,68 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
208,00 EUR -0,05 EUR -0,02%
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie wies um 20:08 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 2,5 Prozent auf 239,68 USD abwärts. Die Abwärtsbewegung der Salesforce-Aktie ging bis auf 239,50 USD. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 244,50 USD. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 520.840 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 markierte das Papier bei 369,00 USD den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 53,96 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salesforce-Aktie. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 226,50 USD am 13.08.2025. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 5,50 Prozent.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie aus.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Das vergangene Quartal hat Salesforce mit einem Umsatz von insgesamt 10,24 Mrd. USD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden waren, um 9,77 Prozent gesteigert.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.

Vorab gehen Experten von einem Gewinn je Salesforce-Aktie in Höhe von 11,38 USD im Jahr 2026 aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte

Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück

Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

Nachrichten zu Salesforce

Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

