Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce präsentiert sich am Freitagnachmittag fester

Kurs der Salesforce

Zu den Performance-Besten des Tages zählt am Freitagnachmittag die Aktie von Salesforce. Das Papier von Salesforce konnte zuletzt klettern und stieg im New York-Handel um 0,6 Prozent auf 242,42 USD.

Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung um 15:53 Uhr 0,6 Prozent im Plus bei 242,42 USD. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 242,74 USD. Bei 240,94 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt wechselten via New York 145.808 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 52,22 Prozent zulegen. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 226,50 USD ab. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 6,57 Prozent Luft nach unten.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,825 USD. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat der Konzern die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Den erwarteten Gewinn je Salesforce-Aktie für das Jahr 2026 setzen Experten auf 11,38 USD fest.

