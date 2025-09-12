Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Nachmittag im Plus

Salesforce im Blick

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 243,84 USD.

Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 0,4 Prozent auf 243,84 USD. Den höchsten Wert des Tages markierte die Salesforce-Aktie bei 244,22 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 243,60 USD. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 240.332 Stück gehandelt.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 51,33 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Mit Abgaben von 7,11 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Die Zahlen des am 31.07.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salesforce am 03.09.2025. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 10,24 Mrd. USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,33 Mrd. USD in den Büchern standen.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird für den 26.11.2025 terminiert.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

