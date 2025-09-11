Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend gesucht

Blick auf Salesforce-Kurs

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochabend zu den Performance-Besten des Tages. Das Papier von Salesforce legte zuletzt zu und stieg im New York-Handel um 1,4 Prozent auf 242,71 USD.

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:08 Uhr 1,4 Prozent. Die Salesforce-Aktie baute ihre Kursgewinne zwischenzeitlich bis auf das bisherige Tageshoch bei 243,00 USD aus. Zur Startglocke stand der Titel bei 239,97 USD. Zuletzt wechselten 696.131 Salesforce-Aktien den Besitzer.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Um das 52-Wochen-Hoch zu erreichen, müsste die Salesforce-Aktie 52,03 Prozent zulegen. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 6,68 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Das mittlere Kursziel sehen Analysten bei 332,00 USD.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Das EPS lag bei 1,96 USD. Im letzten Jahr hatte Salesforce einen Gewinn von 1,47 USD je Aktie eingefahren. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.

Die kommende Q3 2026-Kennzahlen werden voraussichtlich am 26.11.2025 veröffentlicht.

Der Gewinn 2026 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf 11,38 USD je Salesforce-Aktie belaufen.

