Salesforce im Fokus

Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag freundlich

17.09.25 16:13 Uhr
Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag freundlich

Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 242,11 USD.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salesforce
203,60 EUR 2,10 EUR 1,04%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 242,11 USD. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,72 USD. Bei 239,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 292.776 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. 52,41 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Mit einem Kursverlust von 6,45 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

In eigener Sache

Nachrichten zu Salesforce

DatumMeistgelesen
Analysen zu Salesforce

DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce OverweightJP Morgan Chase & Co.
29.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
18.08.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
30.05.2025Salesforce BuyGoldman Sachs Group Inc.
29.05.2025Salesforce BuyJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
04.09.2025Salesforce NeutralUBS AG
18.08.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
18.08.2025Salesforce NeutralUBS AG
09.06.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
29.05.2025Salesforce Sector PerformRBC Capital Markets
DatumRatingAnalyst
11.01.2023Salesforce UnderperformBernstein Research
19.06.2020Slack SellGoldman Sachs Group Inc.
19.05.2016Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce UnderperformBernstein Research
19.11.2015Salesforce verkaufenJefferies & Company Inc.

