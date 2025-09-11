Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag freundlich
Die Aktie von Salesforce gehört am Mittwochnachmittag zu den Performance-Besten des Tages. Zuletzt stieg die Salesforce-Aktie. In der New York-Sitzung kletterte das Papier um 1,2 Prozent auf 242,11 USD.
Werte in diesem Artikel
Die Salesforce-Aktie konnte um 15:53 Uhr im New York-Handel zulegen und verteuerte sich um 1,2 Prozent auf 242,11 USD. Die Salesforce-Aktie kletterte in der Spitze bis auf 242,72 USD. Bei 239,97 USD eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 292.776 Salesforce-Aktien.
Am 05.12.2024 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD an. 52,41 Prozent Plus fehlen der Salesforce-Aktie, um das 52-Wochen-Hoch wieder zu erreichen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 13.08.2025 (226,50 USD). Mit einem Kursverlust von 6,45 Prozent würde die Salesforce-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.
Experten gaben als mittleres Kursziel 332,00 USD an.
Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. In Sachen EPS wurden 1,96 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie eingenommen. Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 9,77 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 10,24 Mrd. USD, während im Vorjahreszeitraum 9,33 Mrd. USD ausgewiesen worden waren.
Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.
Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.
Redaktion finanzen.net
Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Übrigens: Salesforce und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Salesforce
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salesforce
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Bildquellen: bluebay / Shutterstock.com
Nachrichten zu Salesforce
Analysen zu Salesforce
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|29.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|29.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|18.08.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|30.05.2025
|Salesforce Buy
|Goldman Sachs Group Inc.
|29.05.2025
|Salesforce Buy
|Jefferies & Company Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|04.09.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|18.08.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.08.2025
|Salesforce Neutral
|UBS AG
|09.06.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|29.05.2025
|Salesforce Sector Perform
|RBC Capital Markets
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2023
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.06.2020
|Slack Sell
|Goldman Sachs Group Inc.
|19.05.2016
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce Underperform
|Bernstein Research
|19.11.2015
|Salesforce verkaufen
|Jefferies & Company Inc.
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salesforce nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen