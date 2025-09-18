Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Abend freundlich

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagabend zu den Hoffnungsträgern des Tages. Die Aktie legte zuletzt in der New York-Sitzung 0,3 Prozent auf 245,02 USD zu.

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:08 Uhr 0,3 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Salesforce-Aktie sogar auf 246,78 USD. Den New York-Handel startete das Papier bei 246,02 USD. Der Tagesumsatz der Salesforce-Aktie belief sich zuletzt auf 1.107.192 Aktien.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 369,00 USD. Dieser Kurs wurde am 05.12.2024 erreicht. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 33,60 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 7,56 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie.

Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie belief sich auf 1,96 USD. Im Vorjahresviertel hatte Salesforce 1,47 USD je Aktie erwirtschaftet. Im abgelaufenen Quartal hat Salesforce 10,24 Mrd. USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Salesforce dürfte die Finanzergebnisse für Q3 2026 voraussichtlich am 26.11.2025 präsentieren.

Analysten-Prognosen zufolge dürfte sich das EPS 2026 auf 11,38 USD je Aktie belaufen.

