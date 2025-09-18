Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce tendiert am Nachmittag fester

Notierung im Blick

Die Aktie von Salesforce gehört am Freitagnachmittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Zuletzt sprang die Salesforce-Aktie im New York-Handel an und legte um 0,7 Prozent auf 246,02 USD zu.

Um 15:53 Uhr wies die Salesforce-Aktie Gewinne aus. In der New York-Sitzung ging es für das Papier um 0,7 Prozent auf 246,02 USD nach oben. Kurzfristig markierte die Salesforce-Aktie bei 246,78 USD ihr bisheriges Tageshoch. Bei 246,02 USD eröffnete der Anteilsschein. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 817.514 Stück.

Der Anteilsschein kletterte am 05.12.2024 auf bis zu 369,00 USD und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 49,99 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Derzeit notiert die Salesforce-Aktie damit 8,62 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Analysten bewerten die Salesforce-Aktie im Durchschnitt mit 332,00 USD.

Am 03.09.2025 lud Salesforce zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.07.2025 endete. Im abgelaufenen Quartal wurde ein Ergebnis je Aktie von 1,96 USD eingefahren. Im Vorjahresviertels waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Der Umsatz lag bei 10,24 Mrd. USD – das entspricht einem Zuwachs von 9,77 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet worden.

Die Vorlage der Q3 2026-Finanzergebnisse wird am 26.11.2025 erwartet.

Analysten erwarten für 2026 einen Gewinn in Höhe von 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

