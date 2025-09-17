Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Abend im Plus

Notierung im Fokus

Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Aktionäre schickten das Papier von Salesforce nach oben. Im New York-Handel gewann die Aktie zuletzt 0,6 Prozent auf 243,68 USD.

Im New York-Handel gewannen die Salesforce-Papiere um 20:08 Uhr 0,6 Prozent. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Salesforce-Aktie bisher bei 247,29 USD. Bei 244,80 USD eröffnete der Anteilsschein die Börsensitzung. Zuletzt stieg das New York-Volumen auf 611.525 Salesforce-Aktien.

Am 05.12.2024 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 369,00 USD und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch könnte die Salesforce-Aktie mit einem Kursplus von 51,43 Prozent wieder erreichen. Bei 226,50 USD erreichte der Anteilsschein am 13.08.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 7,58 Prozent über dem 52-Wochen-Tief.

Das durchschnittliche Kursziel der Salesforce-Aktie wird bei 332,00 USD angegeben.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Die Salesforce-Bilanz für Q3 2026 wird am 26.11.2025 erwartet.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2026 11,38 USD je Aktie in den Salesforce-Büchern.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

