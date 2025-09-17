Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce zeigt sich am Nachmittag gestärkt
Zu den Gewinnern des Tages zählt am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie stieg im New York-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,3 Prozent auf 245,40 USD.
Die Aktie notierte um 15:53 Uhr mit Gewinnen. Im New York-Handel legte sie um 1,3 Prozent auf 245,40 USD zu. Das bisherige Tageshoch markierte die Salesforce-Aktie bei 246,74 USD. Den Handelstag beging das Papier bei 244,80 USD. Zuletzt betrug der Umsatz im New York-Handel 211.889 Salesforce-Aktien.
Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 05.12.2024 bei 369,00 USD. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 50,37 Prozent. Der Anteilsschein verbuchte am 13.08.2025 Kursverluste bis auf 226,50 USD und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,70 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.
Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 332,00 USD je Salesforce-Aktie aus.
Die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salesforce am 03.09.2025. Salesforce hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 1,96 USD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,47 USD je Aktie gewesen. Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Salesforce in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 9,77 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 10,24 Mrd. USD im Vergleich zu 9,33 Mrd. USD im Vorjahresquartal.
Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2026 dürfte Salesforce am 26.11.2025 vorlegen.
Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.
In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte
Salesforce-Aktie deutlich tiefer: Umsatz über den Erwartungen - Gewinn bleibt hinter Erwartungen zurück
Ausblick: Salesforce präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
