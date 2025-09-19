Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Montagnachmittag mit Verlusten

Kursverlauf

Die Aktie von Salesforce gehört am Montagnachmittag zu den Verlierern des Tages. Zuletzt fiel die Salesforce-Aktie. Im New York-Handel rutschte das Papier um 1,0 Prozent auf 244,64 USD ab.

Die Salesforce-Aktie wies um 15:53 Uhr Verluste aus. Im New York-Handel ging es für das Papier um 1,0 Prozent auf 244,64 USD abwärts. Das bisherige Tagestief markierte Salesforce-Aktie bei 243,20 USD. Zum New York-Handelsstart notierte das Papier bei 245,28 USD. Die Anzahl der bisher gehandelten Salesforce-Aktien beläuft sich auf 203.334 Stück.

Bei 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 50,84 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salesforce-Aktie. Am 13.08.2025 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 226,50 USD nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief liegt damit 7,41 Prozent unterhalb des aktuellen Kursniveaus.

Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 332,00 USD an.

Salesforce veröffentlichte am 03.09.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.07.2025 abgelaufenen Jahresviertel. Es wurde ein Gewinn je Aktie von 1,96 USD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 1,47 USD erwirtschaftet worden. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 10,24 Mrd. USD – ein Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Salesforce 9,33 Mrd. USD erwirtschaftet hatte.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Von Analysten wird erwartet, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD Gewinn je Aktie ausweisen wird.

