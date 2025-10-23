Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce verteidigt Stellung am Nachmittag

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Donnerstagnachmittag die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im New York-Handel bei 256,42 USD.

Mit einem Wert von 256,42 USD bewegte sich die Salesforce-Aktie um 15:53 Uhr auf dem Niveau des Vortages. Im Tageshoch stieg die Salesforce-Aktie bis auf 257,38 USD. Die Salesforce-Aktie sank bis auf 254,72 USD. Mit einem Wert von 256,64 USD ging der Anteilsschein in den Handelstag. Bisher wurden heute 166.341 Salesforce-Aktien gehandelt.

Am 05.12.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 369,00 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 43,90 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Bei 226,50 USD fiel das Papier am 13.08.2025 auf ein 52-Wochen-Tief. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salesforce-Aktie 11,67 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Salesforce-Aktionäre betrug im Jahr 2025 1,60 USD, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,894 USD belaufen. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 332,00 USD.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Das EPS wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Auf der Umsatzseite kam es zu einem Plus von 9,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Jüngst wurde der Umsatz mit 10,24 Mrd. USD ausgewiesen. Im Vorjahreszeitraum waren 9,33 Mrd. USD in den Büchern gestanden.

Voraussichtlich am 26.11.2025 dürfte Salesforce Anlegern einen Blick in die Q3 2026-Bilanz gewähren.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Salesforce einen Gewinn von 11,38 USD je Aktie in der Bilanz 2026 stehen haben dürfte.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salesforce-Aktie

Salesforce-Aktie klettert: Softwarekonzern rechnet wieder mit zweistelligem Wachstum

Neue Konkurrenz für Tesla-Aktie? Mitgründer Tarpenning will mit TELO Trucks den Markt für E-Pickups aufmischen

In welche Aktien Starinvestor George Soros im zweiten Quartal 2025 investierte