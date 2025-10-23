Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Anleger trennen sich am Donnerstagabend vermehrt von Salesforce

Blick auf Salesforce-Kurs

Zu den Verlierern des Tages zählt am Donnerstagabend die Aktie von Salesforce. Die Salesforce-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im New York-Handel ging es um 0,6 Prozent auf 255,09 USD abwärts.

Die Salesforce-Aktie musste um 20:07 Uhr im New York-Handel abgeben und fiel um 0,6 Prozent auf 255,09 USD. In der Spitze büßte die Salesforce-Aktie bis auf 254,68 USD ein. Bei 256,64 USD ging der Anteilsschein in den New York-Handel. Von der Salesforce-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 484.462 Stück gehandelt.

Bei 369,00 USD markierte der Titel am 05.12.2024 ein neues Hoch auf 52-Wochen-Sicht. Der derzeitige Kurs der Salesforce-Aktie liegt somit 30,87 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Tief verzeichnete der Anteilsschein am 13.08.2025 bei 226,50 USD. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Salesforce-Aktie derzeit noch 11,21 Prozent Luft nach unten.

Nachdem im Jahr 2025 1,60 USD an Salesforce-Aktionäre ausgeschüttet wurden, gehen Analysten in diesem Jahr von 0,894 USD aus. Im Durchschnitt errechneten Experten ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie.

Die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel stellte Salesforce am 03.09.2025 vor. Der Gewinn je Aktie lag bei 1,96 USD. Im Vorjahresviertel waren 1,47 USD je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite standen 10,24 Mrd. USD in den Büchern. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 9,33 Mrd. USD umgesetzt.

Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 26.11.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

Experten gehen davon aus, dass Salesforce im Jahr 2026 11,38 USD je Aktie Gewinn verbuchen wird.

