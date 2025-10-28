Salesforce Aktie News: Dow Jones Aktie Salesforce am Dienstagabend mit Aufschlag

Aktienkurs im Fokus

Die Aktie von Salesforce gehört am Dienstagabend zu den Performance-Besten des Tages. Die Salesforce-Aktie stand in der New York-Sitzung zuletzt 0,4 Prozent im Plus bei 256,59 USD.

Um 20:08 Uhr konnte die Aktie von Salesforce zulegen und verteuerte sich in der New York-Sitzung um 0,4 Prozent auf 256,59 USD. In der Spitze legte die Salesforce-Aktie bis auf 258,80 USD zu. Den New York-Handel startete das Papier bei 255,47 USD. Über New York wurden im bisherigen Handelsverlauf 546.487 Salesforce-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Mit einem Kursgewinn bis auf 369,00 USD erreichte der Titel am 05.12.2024 ein 52-Wochen-Hoch. Gewinne von 43,81 Prozent würden das Papier auf das 52-Wochen-Hoch hieven. Am 13.08.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 226,50 USD. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2025 erhielten Salesforce-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 1,60 USD. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 0,894 USD. Experten geben im Durchschnitt ein Kursziel von 332,00 USD für die Salesforce-Aktie aus.

Salesforce ließ sich am 03.09.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.07.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie wurde auf 1,96 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 1,47 USD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 10,24 Mrd. USD beziffert, im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 9,33 Mrd. USD umgesetzt worden waren.

Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 26.11.2025 erfolgen.

Die Experten-Prognosen für das EPS 2026 liegen bei durchschnittlich 11,38 USD je Salesforce-Aktie.

