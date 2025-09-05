Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagmittag schwächer

Fokus auf Aktienkurs

Zu den Verlustbringern des Tages zählt am Dienstagmittag die Aktie von Salzgitter. Das Papier von Salzgitter befand sich zuletzt im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 22,08 EUR ab.

Um 11:48 Uhr fiel die Salzgitter-Aktie. Im XETRA-Handel rutschte das Papier um 1,3 Prozent auf 22,08 EUR ab. In der Spitze fiel die Salzgitter-Aktie bis auf 21,94 EUR. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 22,24 EUR. Zuletzt wechselten via XETRA 16.647 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Am 09.07.2025 erreichte der Anteilsschein mit 29,72 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Das 52-Wochen-Hoch liegt 34,60 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Salzgitter-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 12,96 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 41,30 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Salzgitter-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 0,200 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 0,226 EUR aus. Das Kursziel der Analysten beläuft sich durchschnittlich auf 25,76 EUR.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Die Veröffentlichung der Salzgitter-Ergebnisse für Q3 2026 erwarten Experten am 16.11.2026.

Für das Jahr 2025 gehen Analysten von einem Salzgitter-Verlust in Höhe von -1,474 EUR je Aktie aus.

