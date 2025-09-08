Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Dienstagvormittag mit Einbußen

DAX23.721 -0,4%ESt505.367 +0,1%Top 10 Crypto15,83 +0,2%Dow45.515 +0,3%Nas21.799 +0,5%Bitcoin96.132 +0,9%Euro1,1750 -0,1%Öl66,78 +0,8%Gold3.646 +0,3%
09.09.25 09:24 Uhr
Die Aktie von Salzgitter gehört am Dienstagvormittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 0,6 Prozent im Minus bei 22,24 EUR.

Salzgitter
22,24 EUR -0,22 EUR -0,98%
Die Salzgitter-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:05 Uhr mit Abschlägen von 0,6 Prozent bei 22,24 EUR. Die Salzgitter-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 22,18 EUR ab. Mit einem Wert von 22,24 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Über XETRA wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.210 Salzgitter-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 09.07.2025 bei 29,72 EUR. Der aktuelle Kurs der Salzgitter-Aktie ist somit 33,63 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 23.10.2024 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 12,96 EUR ab. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 41,73 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 0,226 EUR, nach 0,200 EUR im Jahr 2024. Das Kursziel taxieren Experten im Mittel auf 25,76 EUR.

Salzgitter gewährte am 11.08.2025 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals. In Sachen EPS wurde ein Verlust von -1,02 EUR je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Salzgitter -0,64 EUR je Aktie generiert. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 2,34 Mrd. EUR – das entspricht einem Minus von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden hatten.

Am 10.11.2025 dürfte die Q3 2025-Bilanz von Salzgitter veröffentlicht werden. Schätzungsweise am 16.11.2026 dürfte Salzgitter die Q3 2026-Finanzergebnisse präsentieren.

Analysten gehen davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,474 EUR je Aktie ausweisen dürften.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Stahlwerte im Aufwind: Aktien von thyssenkrupp, Salzgitter und Co. legen kräftig zu

Salzgitter-Aktie: Einschätzungen und Kursziele der Analysten im August

Aktien von Salzgitter und DEUTZ fallen: Rüstungsfantasie schwächelt

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
14.04.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
11.08.2025Salzgitter HaltenDZ BANK
11.08.2025Salzgitter NeutralUBS AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
13.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

