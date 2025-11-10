Salzgitter Aktie News: Anleger decken sich am Mittag mit Salzgitter ein

Aktie im Fokus

Die Aktie von Salzgitter gehört am Montagmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Salzgitter-Papiere zuletzt 5,7 Prozent.

Um 11:44 Uhr sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 5,7 Prozent auf 29,58 EUR zu. Bei 30,10 EUR markierte die Salzgitter-Aktie ihr bisheriges Tageshoch. Den XETRA-Handel startete das Papier bei 28,24 EUR. Von der Salzgitter-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 131.522 Stück gehandelt.

Am 09.10.2025 markierte das Papier bei 34,78 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Mit einem Zuwachs von mindestens 17,58 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Hoch markieren. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 15,23 EUR ab. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 48,51 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 29,60 EUR an.

Die Zahlen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals präsentierte Salzgitter am 11.08.2025. Dabei wurde ein Verlust je Aktie von -1,02 EUR ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie erwirtschaftet worden. Salzgitter hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 2,34 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 2,57 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2025 dürfte Salzgitter am 20.03.2026 vorlegen. Experten prognostizieren die Vorlage der Q3 2026-Bilanz am 16.11.2026.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,493 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

