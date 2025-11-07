DAX23.621 -0,5%Est505.587 -0,4%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.173 -0,7%Euro1,1550 ±0,0%Öl64,20 +1,0%Gold4.006 +0,7%
Aktie im Blick

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Freitagvormittag gesucht

07.11.25 09:22 Uhr
Zu den Hoffnungsträgern des Tages zählt am Freitagvormittag die Aktie von Salzgitter. Zuletzt sprang die Salzgitter-Aktie im XETRA-Handel an und legte um 2,2 Prozent auf 27,70 EUR zu.

Salzgitter
28,20 EUR 0,96 EUR 3,52%
Das Papier von Salzgitter legte um 09:05 Uhr zu und stieg im XETRA-Handel um 2,2 Prozent auf 27,70 EUR. Kurzfristig markierte die Salzgitter-Aktie bei 28,02 EUR ihr bisheriges Tageshoch. Mit einem Wert von 28,00 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Der Tagesumsatz der Salzgitter-Aktie belief sich zuletzt auf 17.088 Aktien.

Am 09.10.2025 schoben Kursgewinne das Papier bis auf 34,78 EUR und somit auf den höchsten Stand seit 52 Wochen. Gerechnet zum 52-Wochen-Hoch hat die Salzgitter-Aktie derzeit noch 25,56 Prozent Luft nach oben. Bei einem Wert von 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein den tiefsten Stand seit 52 Wochen (13.01.2025). Mit Abgaben von 45,02 Prozent wäre das 52-Wochen-Tief vom aktuellen Kursniveau aus wieder erreicht.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Im Durchschnitt gehen Experten von einem fairen Wert von 29,60 EUR je Salzgitter-Aktie aus.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 abgelaufenen Quartal legte Salzgitter am 11.08.2025 vor. Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf -1,02 EUR beziffert. Im Vorjahresviertel waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. In Sachen Umsatz präsentierte das Unternehmen 2,34 Mrd. EUR – eine Minderung von 8,97 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel. Damals hatte der Konzern einen Umsatz von 2,57 Mrd. EUR eingefahren.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. In aktuellen Schätzungen terminieren Experten die Präsentation der Q3 2026-Bilanz auf den 16.11.2026.

Experten gehen davon aus, dass Salzgitter im Jahr 2025 -1,493 EUR je Aktie Verlust verbuchen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
08:01Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
08:01Salzgitter NeutralJP Morgan Chase & Co.
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

