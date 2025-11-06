Salzgitter Aktie News: Salzgitter gewinnt am Donnerstagnachmittag an Boden

Aktienkurs aktuell

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagnachmittag zu den erfolgreicheren des Tages. Die Salzgitter-Aktie stieg im XETRA-Handel. Zuletzt verteuerte sich das Papier um 1,2 Prozent auf 27,70 EUR.

Die Aktie legte um 15:52 Uhr in der XETRA-Sitzung 1,2 Prozent auf 27,70 EUR zu. In der Spitze gewann die Salzgitter-Aktie bis auf 28,00 EUR. Bei 27,34 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt wechselten 68.546 Salzgitter-Aktien den Besitzer.

Bei 34,78 EUR erreichte der Titel am 09.10.2025 das derzeitige 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 25,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Salzgitter-Aktie. Bei 15,23 EUR erreichte der Anteilsschein am 13.01.2025 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Salzgitter-Aktie 45,02 Prozent sinken.

Die Dividendenausschüttung für Salzgitter-Aktionäre betrug im Jahr 2024 0,200 EUR, in diesem Jahr dürfte sich die Dividende laut Expertenschätzungen auf 0,222 EUR belaufen. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel veröffentlichte Salzgitter am 11.08.2025. Das EPS lag bei -1,02 EUR. Ein Jahr zuvor waren -0,64 EUR je Aktie erzielt worden. Auf der Umsatzseite hat Salzgitter im vergangenen Quartal 2,34 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Salzgitter 2,57 Mrd. EUR umsetzen können.

Die Salzgitter-Bilanz für Q3 2025 wird am 10.11.2025 erwartet. Salzgitter dürfte die Q3 2026-Ergebnisse Experten zufolge am 16.11.2026 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,510 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Salzgitter-Aktie

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel