Salzgitter Aktie News: Salzgitter verteuert sich am Vormittag

Die Aktie von Salzgitter zählt am Donnerstagvormittag zu den bestplatzierten des Tages. Die Salzgitter-Aktie stand in der XETRA-Sitzung zuletzt 1,9 Prozent im Plus bei 27,90 EUR.

Um 09:07 Uhr wies die Salzgitter-Aktie Gewinne aus. In der XETRA-Sitzung ging es für das Papier um 1,9 Prozent auf 27,90 EUR nach oben. Die Salzgitter-Aktie zog in der Spitze bis auf 27,90 EUR an. Den Handelstag beging das Papier bei 27,34 EUR. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 971 Salzgitter-Aktien umgesetzt.

Der Anteilsschein kletterte am 09.10.2025 auf bis zu 34,78 EUR und markierte damit ein 52-Wochen-Hoch. Der Abstand zum 52-Wochen-Hoch beträgt derzeit 24,66 Prozent. Am 13.01.2025 gab der Anteilsschein bis auf 15,23 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Abschlag von mindestens 45,41 Prozent könnte die Salzgitter-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

In diesem Jahr prognostizieren Analysten eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR. Im Vorjahr hatte Salzgitter 0,200 EUR je Aktie an seine Anleger ausbezahlt. Beim durchschnittlichen Kursziel liegen die Prognosen der Analysten für die Salzgitter-Aktie bei 27,12 EUR.

Am 11.08.2025 stellte das Unternehmen das Zahlenwerk zum am 30.06.2025 abgelaufenen Jahresviertel vor. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal hatten -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz wurde auf 2,34 Mrd. EUR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 8,97 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,57 Mrd. EUR umgesetzt worden waren.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 vorlegen. Am 16.11.2026 wird Salzgitter schätzungsweise die Ergebnisse für Q3 2026 präsentieren.

In der Salzgitter-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 -1,510 EUR je Aktie an Verlust ausgewiesen werden.

