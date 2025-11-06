DAX24.023 -0,1%Est505.664 -0,1%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,96 -2,8%Nas23.500 +0,7%Bitcoin89.538 -0,9%Euro1,1516 +0,2%Öl63,90 +0,6%Gold4.011 +0,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 NVIDIA 918422 Novo Nordisk A3EU6F BYD A0M4W9 DroneShield A2DMAA Deutsche Telekom 555750 Palantir A2QA4J TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 Tesla A1CX3T Amazon 906866 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 BASF BASF11 EVOTEC 566480
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
24.000er-Marke im Blick: DAX wenig bewegt -- Rheinmetall mit Umsatz- und Gewinnsteigerung -- NVIDIA, Commerzbank, Zalando, Continental, Robinhood, Arm, Lucid, AMC im Fokus
Top News
GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG GEA-Analyse: Buy-Bewertung für GEA-Aktie von UBS AG
Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy Zalando-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Buy
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
WisdomTree Europe Defence UCITS ETF. Der weltweit erste ETF, der sich der europäischen Verteidigungsindustrie widmet. Entdecken Sie EUDF
Fokus auf Aktienkurs

Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

06.11.25 12:04 Uhr
Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 26,82 EUR.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
27,36 EUR -0,18 EUR -0,65%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 26,82 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,74 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.757 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 15,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR ausweisen wird.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Salzgitter-Aktie

Oktober 2025: Das sind die Expertenmeinungen zur Salzgitter-Aktie

Aktien von thyssenkrupp, Infineon & Co. stark: Chip- und Stahlwerte gefragt dank US-chinesischer Entspannung

Erste Schätzungen: Salzgitter verkündet Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Ausgewählte Hebelprodukte auf Salzgitter

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Salzgitter

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

Nachrichten zu Salzgitter

DatumMeistgelesen
Wer­bung

Analysen zu Salzgitter

DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
19.09.2025Salzgitter BuyBaader Bank
11.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
04.08.2025Salzgitter BuyBaader Bank
12.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
05.05.2025Salzgitter BuyBaader Bank
DatumRatingAnalyst
23.10.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
15.10.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
19.09.2025Salzgitter NeutralUBS AG
12.08.2025Salzgitter HoldDeutsche Bank AG
11.08.2025Salzgitter HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
15.10.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
14.08.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
17.07.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
25.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.
21.03.2025Salzgitter UnderweightJP Morgan Chase & Co.

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Salzgitter nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen