Salzgitter Aktie News: Salzgitter am Donnerstagmittag mit Kurseinbußen

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Salzgitter gehört am Donnerstagmittag zu den Verlustbringern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im XETRA-Handel verbilligte sie sich um 2,0 Prozent auf 26,82 EUR.

Die Aktie verlor um 11:48 Uhr in der XETRA-Sitzung 2,0 Prozent auf 26,82 EUR. Der Kurs der Salzgitter-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 26,74 EUR nach. Die XETRA-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 27,34 EUR. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 21.757 Salzgitter-Aktien.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (34,78 EUR) erklomm das Papier am 09.10.2025. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 29,68 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Der Anteilsschein verbuchte am 13.01.2025 Kursverluste bis auf 15,23 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief könnte die Salzgitter-Aktie mit einem Verlust von 43,21 Prozent wieder erreichen.

Nachdem Salzgitter seine Aktionäre 2024 mit 0,200 EUR beteiligte, dürfte das Unternehmen nun eine Dividende in Höhe von 0,222 EUR je Aktie ausschütten. Analysten geben ein durchschnittliches Kursziel von 27,12 EUR an.

Salzgitter ließ sich am 11.08.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 30.06.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Verlust je Aktie belief sich auf -1,02 EUR. Im Vorjahresquartal waren -0,64 EUR je Aktie in den Büchern gestanden. Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Salzgitter in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 8,97 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 2,34 Mrd. EUR. Im Vorjahresviertel waren 2,57 Mrd. EUR in den Büchern gestanden.

Die Kennzahlen für Q3 2025 dürfte Salzgitter am 10.11.2025 präsentieren. Experten erwarten die Q3 2026-Kennzahlen am 16.11.2026.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Salzgitter 2025 einen Verlust in Höhe von -1,510 EUR ausweisen wird.

