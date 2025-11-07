DAX23.647 -0,4%Est505.593 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto13,61 -2,6%Nas23.054 -1,9%Bitcoin87.487 -0,3%Euro1,1547 ±-0,0%Öl64,32 +1,2%Gold4.009 +0,8%
Expertenstimme

Salzgitter-Aktie gefragt: JPMorgan hebt Salzgitter-Kursziel deutlich an - Einstufung auf "Neutral"

07.11.25 11:05 Uhr
Game-changer für Stahlbranche - Kursziel von Salzgitter steigt um über 70 Prozent - Aktie hebt ab

Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft.

Werte in diesem Artikel
Aktien
Salzgitter
28,20 EUR 0,96 EUR 3,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Salzgitter-Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus.

Die Aktie von Salzgitter hebt im XETRA-Handel zeitweise 4,21 Prozent auf 28,24 Euro ab.

NEW YORK (dpa-AFX Broker)

Bildquellen: Lukassek / Shutterstock.com

