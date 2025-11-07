Salzgitter-Aktie gefragt: JPMorgan hebt Salzgitter-Kursziel deutlich an - Einstufung auf "Neutral"
Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aktien der Salzgitter AG von 16,10 auf 28,50 Euro angehoben und die Papiere von "Underweight" auf "Neutral" hochgestuft.
Werte in diesem Artikel
Salzgitter-Analyst Dominic O'Kane sprach am Donnerstagabend in seiner Neubewertung von einer "Europäischen Renaissance" in der Stahlbranche. Er reagierte damit auf die neuen EU-Pläne zur Abschirmung der Branche, womit die Importe 2026 um mehr als 40 Prozent gesenkt werden sollen. In Verbindung mit dem gleichzeitig ab Januar geltenden CO2-Grenzausgleichsmechanismus (CBAM) werde dies zum "Game-changer" für die Branche. O'Kane sprach für ArcelorMittal und Voestalpine neue Empfehlungen aus.
Die Aktie von Salzgitter hebt im XETRA-Handel zeitweise 4,21 Prozent auf 28,24 Euro ab.
NEW YORK (dpa-AFX Broker)
